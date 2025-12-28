巨人からポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の新天地にエンゼルスが急浮上してきた。岡本の交渉期限は米東部時間の来年１月４日午後５時（同５日午前７時）まで。米メディア「ファンサイデッド」は「締め切りがすぐ後に来ることを考えると、新年前に目的地が決まるだろう」と近日中にも移籍先が発表されると予想。さらに「エンゼルスに必要なものが二つあるとすれば、それはコンタクトヒッティン