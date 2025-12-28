東京五輪レスリング女子金メダリストの須崎優衣が、日本時間２８日に自身のＳＮＳを更新。ダルビッシュ夫妻との３ショットを披露した。須粼はインスタグラムで「２０２５年のレスリング納めをしてきました」と報告し、米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手と、妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんとの３ショットを披露。「大好きで尊敬する聖子さんにお会いできて、一緒に練習もして頂きました」と明かし、「練