「全国高校サッカー選手権・１回戦、徳島市立４−１早実」（２８日、国立競技場）開会式と１回戦１試合が行われ、初勝利を目指した早実（東京Ｂ）は守備が崩壊し、徳島市立（徳島）に大敗した。森泉武信監督は「完敗です。クロス対策などをしっかりとしてきたが、そこで（点を）取られてしまった。本当に力不足を一番に感じました」と認めた。初出場だった２年前の開幕戦も同地で広島国際学院（広島）に敗戦。雪辱を果たせな