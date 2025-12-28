トヨタ「初」も多い意欲作だったが…トヨタ車というと、どちらかといえば堅実なクルマ作りのイメージが強いかもしれませんが、定期的にチャレンジングなモデルをリリースすることでも知られています。2000年5月に登場した「Opa（オーパ）」も、まさにそんなモデルのひとつとなっています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの斬新モデル「オーパ」です！ 画像で見る（18枚）1999年の「東京モーターショー」にコンセプトカ