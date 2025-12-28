°ËÀªºê»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤Ï£²£¸Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Í·¤ÓÇ¼¤á¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ °ËÀªºê»Ô¤Î¡Ø£Á£õ£ô£ï£Í£é£ò£á£é²ÚÂ¢»ûÍ·±àÃÏ¡Ù¤Ï¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É£±£´¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÆþ±àÌµÎÁ¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤¹¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£¸Æü¤Ï¡¢Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ìÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ £¸·î¤Ë¹ñÆâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹£´£±¡¦£¸¡î¤ò´ÑÂ¬¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ËÀªºê»Ô¡£¤³¤È¤·¤âÆüËÜ°ì½ë¤¤¤Þ¤Á¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯