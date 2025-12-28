2016年に相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で入居者45人を殺傷した植松聖死刑囚。そんな彼と獄中結婚した女性が今年の2月に初めて植松聖死刑囚との面会を果たした。そのときの様子はいったいどんなものだったのか。【画像】獄中結婚した妻に植松聖死刑囚が最初の面会で頼んだこと月刊『創』の篠田編集長による『死刑囚と家族になるということ』より一部抜粋、再構成してお届けする。 植松聖死刑囚と獄中結婚した