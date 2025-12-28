Àµ·î»°¤¬Æü¤ÇÎãÇ¯¤ª¤è¤½150Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©¤ÎË­Àî°ð²Ù¤Ç12·î28Æü¡¢ÁÎÎ·¤¬¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤éÌß¤ò¤Ä¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÎÎ·¤é¤ª¤è¤½20¿Í¤Ï¡¢¤³¤È¤·1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤È¿·Ç¯¤Î°ÂÇ«¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤éËÜÆ²¤Ë¶¡¤¨¤ëÌß¤ò¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÂ¤Ë¤ÏÂç¶ÀÌß¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤ÏÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£