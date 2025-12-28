ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ê¤É¡¢ÊÆ¤ò¤á¤°¤ëÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÈÌÙ¤«¤ëÇÀ¶È¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£ÊÆ¤É¤³¤í¤Î¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç½Î¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤ÈÅìµþ¤«¤éU¥¿ー¥ó¤·¤ÆÇÀ¶È¤ÎÆ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ø¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡ÈÊÆÇÀ²È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ëÌ¤Íè¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£2¿Í¤Î»ö¶È¤ä¤½¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ ¢£ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±Èª¤ò¹Ì¤¹½ÎÀ¸¤¿¤Á 10·î10Æü¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÇÄ¹Ç¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èª¤ò¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¹Ì¤·¤Æ¤¤