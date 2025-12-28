全日本プロレスは28日、都内で公開会見し、大みそかの国立代々木競技場第2体育館大会の直前公開記者会見を行った。斉藤ブラザーズのジュンとHAVOCの潮崎豪のスペシャルシングル戦の2人が出席。ともにケーキを持参し、食べながらの珍しい会見が行われた。ジュンは「年内最後の大一番に潮崎豪と戦えることを俺はうれしくてうれしくてたまらないぜ。だが、うれしい半面、潮崎豪をぶっ潰したくて燃えに燃えに燃えている。答えはシ