◆プロボクシング「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇４団体統一王者・井上尚弥（判定）アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝がアラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定で下し、世