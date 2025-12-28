大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、Mrs.GREENAPPLEが囲み取材に応じた。大みそかをもってグループ活動の“フェーズ2”を終了。そのフィナーレを飾る紅白では、番組史上初めてバンドとして大トリを務める。オープニングの放送100年メドレーも、トップはミセスによる「夢であいましょう」。ミセスに始まり、ミセスに終わる紅白になる。紅組トリは7年