新春の中山を飾る名物ハンデ重賞「第75回中山金杯」（芝2000メートル）は1月4日、中山競馬場でゲートイン。新年恒例のハンデ戦。“初笑い”するのは、果たしてどの馬か。中心は昨年、大きく“出世”した牝馬アンゴラブラック。2月に1勝クラスを突破すると、3連勝で一気にオープン入り。初重賞挑戦となった前走アイルランドTは先団インを器用に立ち回り、2着に食い込んだ。レースセンスが高く、展開に注文が付かないタイプ。牡