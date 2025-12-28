¤Ê¤ó¤È»Ð¤Î¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÁê¼ê¤Ë±£¤·¤Æ·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ð¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë»¿À®¤Ç¤­¤Ê¤¤Ëå¤Ï¡¢»Ð¤ÎÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£±£¤·ÄÌ¤¹¡©ÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¡© ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ä¡ä¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û¤³¤Î»Ò¤ÎÉã¤ÏÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤