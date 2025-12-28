¹áÀî¸©¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹â¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æµ¡¤òÊâ¼ÖÊ¬Î¥¼°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¤òÍè¡Ê2026¡ËÇ¯1·î¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¡×¹â¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æµ¡¤òÊâ¼ÖÊ¬Î¥¼°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³1·î28Æü¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¼Â»Ü¡Ú¹áÀî¡Û ¼Ò²ñ¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆ»11¹æ¤ÎÃæ±ûÄÌ¤ê¤È»ÔÆ»¤ÎµÆÃÓ´²ÄÌ¤ê¤¬¸ò¤ï¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï¡ÊÍèÇ¯¡Ë1·î28Æü¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£ ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©