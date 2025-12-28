平日なのに人だらけ!? 映画のロケ地にもなった絶景無人駅▶▶この作品を最初から読む「駅」というと人が行き交い賑わっているイメージがありますが、利用者数の減少が著しい地方などではやむなく廃止となる駅も…。2025年は、日本最東端の駅・東根室駅や、日本最北の駅・抜海駅が惜しまれながらも廃駅となりました。このご時世で次々と廃止になりつつある秘境駅や無人駅は、あるうちに行くに限る――。鉄道ライターの「