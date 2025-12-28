12·î20Æü¡£¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥é¥ó¥É¥í¡¼¥É¤ÏËþ°÷¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»Ç¤¨¤¿¡£µÙ²Ë¤ò¼è¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¡£20»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥àÁ°¤Ë¼ò¤òÀú¤Ã¤ÆËË¤òÀÖ¤é¤á¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î¶½Ê³ÅÙ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇ¹âÄ¬¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó