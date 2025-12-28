¼Ì¿¿²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¤é»£±Æ¤·¤¿»¨»ï¡ØAERA¡Ù¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÈï¼ÌÂÎ¤Î¸ÄÀ­¤¬¶Á¤­¹ç¤¦¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦BE:FIRST¥¸¥å¥Î¥ó¤é¡ØAERA¡ÙÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿º´µ×´ÖÂç²ð¡ØAERA¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£éðÀî¼Â²Ö¡Ö2025¥é¥¹¥È¤Ïº´µ×´Ö¤¯¤ó¡¢¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡× Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎAERA¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¹æ¤ÎÉ½»æ