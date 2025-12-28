Èà¤«¤é¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä!?¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¸µÈà¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢·ëº§¤òÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀþ¤È±Ô¤¤¥®¥ã¥°¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¥â¥Î¥â¡¼¥¹(@mono_moosu)¤µ¤ó¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ï·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¡Ö¸µÈà¡×¤È¤¤¤¦2ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¤È¿´¤Î±ü¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¢£ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤Þ¤µ¤«¤¹