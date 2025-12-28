28Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®»Ô¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Ã®»Ô¤Î¡ÖÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¡×¤Ç¤¹¡£28Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¡Ö¥¹¥­¡¼¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶´¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¸åÆ£Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¡Ê5¡Ë¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿