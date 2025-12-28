Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«ÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê36¡Ë¥¬¥¯¡Ê35¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£·è¾¡¿Ê½Ð¼ÔÈ¯É½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÀîËÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÏÓ¤ò¤Ê¤á¤Æ¡¢¤â¤¦¡¢¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÀîËÌ¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤ßÉÕ¤±ÏÓ¤ò¤Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£