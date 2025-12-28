16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË­»á¤¬¡¢DeNA¤ÎËÒ½¨¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤ËÎÓ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈËÒ¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤ËËÒ¤¬¥»¥«¥ó¥É¤È¤«¡£Íè¥·¡¼¥º¥óËÒ¤¬¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´Á³Æ°¤­¤¬°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤ÏÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×