É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÏÆ±µï¤¹¤ëµÁÊì¤È¾å¼ê¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡ª¡© ÀöÂõ¤Ï»ä¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä