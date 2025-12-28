ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤ÈÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¤¬11·î¤ÎÇä¾å¹â¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÙÆü¤¬2ÆüÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤êÅßÊª¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°·î¤Ï¡Û10·î¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÈSCÇä¾å¤Ï¹¥Ä´¡¢¹ñ·ÄÀá¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¹¥Ä´¢£É´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¾å²ó¤ë25Æü¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤¬11·îÅÙ¤ÎÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â³µ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡ÊÅ¹ÊÞ¿ôÄ´À°¸å¡Ë0.9%Áý