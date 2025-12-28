º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í3Æü¤Ç¤¹¡£¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Ç¤Ï28Æü¡¢´³»Ù¤Î°ú¤­·Ñ¤®¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÌ¦¡×¤ÈÍèÇ¯¤Î¡Ö¸á¡×¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Î»ô°é°÷¤¿¤Á¡£¼°¤Ç¤Ï°ú¤­·Ñ¤®½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬38ºÐ¤Î¥Ý¥Ëー¡È¤æ¤­¡É¤Èµ­Ç°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Æ»Ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÍèÇ¯»ä¤ÏÇ¯½÷¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤ÇÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×¥Ý¥ËーÃ´Åö»³¸ýÍ§Î¤»ô°é°÷¡Ö¥Ý¥Ë&