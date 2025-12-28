『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』リレーインタビューVol.3はると＆いっさ＆かける＆らいと「イイじゃん」【写真】さわやか！かける＆はると＆らいと＆いっさABEMAは、29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送