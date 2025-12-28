『M-1グランプリ2025アナザーストーリー』が、きょう28日にABC・テレビ朝日系で放送される（後10：30）。【番組カット】ドンデコルテ、エバースの舞台裏にも迫る2025年12月21日、令和ロマンの連覇から1年。史上最多1万1521組、史上最高峰の戦いと称された漫才頂上決戦を制したのは、7年ぶりの準決勝進出から一気に頂点まで駆け上がったたくろうだった。エバース、ドンデコルテとの三つ巴の最終決戦では審査員9票中8票とい