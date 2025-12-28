ノッティンガム・フォレストの指揮官ショーン・ダイシはプレミアリーグ第18節マンチェスター・シティ戦の後、審判に苦言を呈した。フォレストはこの試合に1-2で敗れる形となったが、ダイシは審判の判定に納得がいってない模様で、特に後半開始早々にイゴール・ジェズスと交錯した際にルベン・ディアスに2枚目のイエローカードが出なかったことについて、不満を示した。「あんなに良いプレイをしていたのに、審判が試合に影響を与え