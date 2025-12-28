第104回全国高校サッカー選手権が開幕し、開幕戦である早稲田実業（東京B）と徳島市立（徳島）の試合が。国立競技場で行われた。2年ぶり2回目出場の早稲田実業と4年連続22回目の出場の徳島市立の対戦。序盤に早稲田実がチャンスを作った中、次第に徳島が主導権を掌握すると36分に先制。左サイドでボールを奪った逢坂翔雅が切り込み、ペナルティーエリア内にパス。これを芳田翠が右足で流し込んだ。良い時間帯に先制した徳島がその