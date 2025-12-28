バルセロナはマンチェスター・シティに所属するオランダ代表DFネイサン・アケを今冬の補強候補にリストアップしたという。スペイン『as』が報じている。アンドレアス・クリステンセンが負傷したため、バルセロナは今冬センターバックの補強が必要に。現在様々な選択肢を模索しているなか、補強候補の1人として挙げられているのがアケだという。オランダ代表DFは2020年夏にシティに加入し、堅実なパフォーマンスを見せてきたが、今