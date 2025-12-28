関西競馬記者クラブ（加盟１９社）は１２月２８日、２０２５年度の関西競馬記者クラブ賞を発表した。同クラブ員による投票の結果、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が受賞。同馬は今年、世界最高賞金レースのサウジＣを勝利し、世界最高峰のブリーダーズＣクラシックを日本調教馬として初めて制した。世界のビッグレースに複数勝利し、多くの競馬ファンを感動させ、競馬界を大きく盛り上げ