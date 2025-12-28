大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。３度目の紅白となるＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥは初の大トリ。バンドとしては紅白の７６回の歴史で史上初の大役となる。晴れやかな「ＧＯＯＤＤＡＹ」で、祝祭ムードたっぷりにフィナーレを彩る。デビュー１０周年の今年はチャートを席巻し、史上最多の５５万人を動員する５大ドームツアーを完走。