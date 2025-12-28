£²£°£²£µÇ¯£Ê£Ò£ÁÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½÷Í¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬£±£²·î£²£¸Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ØÍè¾ì¡£Í­ÇÏµ­Ç°¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡ÖËÜÇ¯¤âÍ­ÇÏµ­Ç°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Í­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¹æ¤È£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡¢¤«¤Äº£Ç¯¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î£Ç£±¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤¬¾ìÆâÁ´ÂÎ¤«¤é