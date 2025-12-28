¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ·èÄê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£27Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Î¥µ¥ß¡¦¥â¥¯¥Ù¥ëµ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¸½ºß25ºÐ¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢¸ø¼°Àï42»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç13¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß