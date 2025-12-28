今月まで放送されていたＴＢＳ系人気ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の主人公・栗須栄治役を演じた俳優・妻夫木聡（４５）、野崎加奈子役を演じた俳優・松本若菜（４１）が２８日、中山競馬場を訪れ、有馬記念を生観戦した。栗須がレーシングマネジャーを務めていたロイヤルファミリー号は、２５年有馬記念に挑戦して２着に敗れたが、翌２６年に凱旋門賞を勝ち、ラストランの有馬記念で有終の美を飾るというストーリーだった