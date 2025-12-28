12月28日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝2000m）は、C.デムーロ騎乗の4番人気、コンジェスタス（牡2・栗東・高野友和）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のレッドレガリア（牡2・美浦・木村哲也）、3着にミッキーファルコン（牡2・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは2:03.6（良）。2番人気でT.マーカンド騎乗、サトノクラシカル（牡2・美浦・宮田敬介）は、4着敗退。【新馬/中山5R】断然人気クラウトロックが8馬