12月28日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、A.プーシャン騎乗の1番人気、クラウトロック（牡2・美浦・加藤征弘）が快勝した。8馬身差の2着にジェネラスキング（牡2・美浦・久保田貴士）、3着に2番人気のロードトライデント（牡2・美浦・千葉直人）が入った。勝ちタイムは1:55.7（良）。