【モデルプレス＝2025/12/28】女優の石井杏奈が12月27日、自身のInstagramを更新。20日に出席した映画「楓」公開舞台挨拶の衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】27歳美人女優「さすがの着こなし」美脚輝く個性派ミニ丈コーデ◆石井杏奈、ミニ丈×ニーハイで美脚輝く石井は「映画『楓』公開舞台挨拶のときの」とつづり、12月19日から公開されている同作品の舞台挨拶時の衣装姿を披露した。ケープのような形の青と白のストラ