³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖÀëºà¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©¡ÖÀëºà¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Åú¤¨¤Ï´Á»ú4Ê¸»ú¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡ÖÀëÅÁºàÎÁ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ªÀëºà¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î·Ê