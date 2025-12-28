¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛYouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Î¥ê¥ê¤Î¥³¥Î¥ß¡ÊConomi¡Ë¤¬12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ìë¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐÈþ¿ÍYouTuber¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ë¡×°µ´¬¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¢¡¥³¥Î¥ß¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¾æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¥³¥Î¥ß¤Ï¡Ö¾ÆÆùÈþÌ£²á¤®¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¹Ô¤«¤Ê¤¤Ï»ËÜÌÚ¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ë¤³¤Î¸å½÷2¿Í¤Ç¥«¥é´Û¤Ù¤í¤Ù¤í²ñ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ìë¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È