Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÂåÉ½¤Ç2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾åÅÄÀ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Àï¹ñÉð¾­¡¦¿¿ÅÄ¹¬Â¼¤Î²ÈÌæ¡ÖÏ»Ê¸Á¬¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤ÁÆ²¡¹¤È¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄÀ¾¤Ï29Æü¤Î1²óÀï¤Ç¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤Î¿å¸ý¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Ç¡¢¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤é¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£