＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇28日◇NHKホール音楽ユニットYOASOBIの「ikura」こと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）はソロとして初出場。「恋風」を歌唱する。リハーサルを終え「活動を支えてくださったチームやファンの皆さまへの愛と感謝を込めて。大みそかの音楽の祭典ですので、1曲の中に皆さんが1年の中で募らせていた思いみたいなものと、重なり合うことができたら良いなと思います」と本番に向けて意気込