ユーチューバーのデカキンが28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。競馬G1有馬記念を4連続的中させたと明かした。「今まで3年連続、有馬記念で約1000万円を当てて4年目の今年の有馬記念！！！なんと3連複とワイドを両方当てて、デカキンが2165万円的中しました！！！！」と告白。「『ロイヤルファミリー』→『騎手の横山ファミリー』→横山武史騎手のコスモキュランダ!!!【ロイヤルファミリー馬券】です!!!」と明かした。有馬