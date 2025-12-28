利便性を高めた派生モデルカワサキは2025年8月8日、新型のマルチパーパスモデル「KLX230シェルパ S」を発表しました。このニューモデルは、同年9月15日から発売されています。KLX230シェルパ Sは、2024年に発売された「KLX230シェルパ」をベースとしながらも、より幅広いライダーに対応できるよう仕様が変更されたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新型シェルパ S」です！（16枚）カワサキによると、街中