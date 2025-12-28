¡ÖÊ¢¶ÚÁÇÅ¨!!¡×¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÅíÎ¤¤ì¤¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·Ý¿Í¥­¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë2025¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡¼?¡×¤È¡¢U-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö·Ý¿Í¥­¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë2025¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£½ãÇò¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·Ý¿Í¥­¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï2016Ç¯¤ËTBS¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢11·î25Æü¤«¤éÂè3ÃÆ¤¬U-NE