◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡大大濠69―66鳥取城北（28日、東京体育館）男子の準決勝が行われ、昨年優勝で同校初の連覇を狙う福岡大大濠（福岡?）が、昨年2位で今夏の全国総体Vの鳥取城北（鳥取?）を69―66（21―13、16―16、17―23、15―14）で破り3年連続のファイナル進出を決めた。昨年大会決勝カードの再現となった一戦で、再び福岡大大濠が強さを発揮。29日の決勝では福岡第一（福岡?）と東