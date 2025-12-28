セルティックと古橋亨梧は再びタッグを組むべきか。復帰の噂が流れてから、議論は尽きない。レジェンドOBのクリス・サットンは、かつて不動のエースだった古橋を評価している。約１年前に退団して以降、レンヌやバーミンガムでリーグ戦無得点と苦しんでいることを承知のうえで、現在セルティックに所属するメンバーを上回る選手だと述べた。ただ、移籍の実現そのものには懐疑的なようだ。元イングランド代表FWは地元紙『Dail