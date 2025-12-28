前ヤクルト監督の高津臣吾氏（57）が27日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代をともにした池山隆寛監督（60）の1年目となる来季のヤクルトで、特に期待している選手について2人の実名を挙げて奮起を促した。今季まで6年間に渡ってヤクルト監督を務め、就任2年目の2021年からセ・リーグ連覇を達成した高津氏。現役時代には日米通算313セーブをマークし