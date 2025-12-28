阪神・近本光司外野手が２８日、地元・淡路島の淡路佐野運動公園で同郷の村上と自主トレを公開した。近本は今季１４０試合の出場で打率２割７分９厘、３本塁打、３４打点。３２盗塁で４年連続６度目の盗塁王のタイトルを獲得し、柴田勲（巨人）と並びセ・リーグ歴代最多となった。今季中に取得した国内ＦＡ権を行使せず、５年総額２５億円（金額は推定）で残留。「本当に楽しく残りの野球人生を過ごしていきたいので。ケガな