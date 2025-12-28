Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë¹ÈÇò¤«¤é¤ÎÍ¦Âà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÛ»ÜÌÀ¤Ï£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡££·£¸ºÐ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢ÆÃÊÌÏÈ¤ÎºæÀµ¾Ï¤Î£·£¹ºÐ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£ÉÛ»Ü¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶£°¼þÇ¯¡£Ëü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¡Ö£Í£Ù£×£Á£Ù¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£