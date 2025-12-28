霧島市でプロ野球選手らによる野球教室が開かれました。 この野球教室は、子どもたちにプロの技術に触れてもらおうと2021年からはじまったもので、今年で5回目です。28日は鹿児島県内の小中学生およそ150人が参加しました。 霧島市出身で今シーズンで現役を引退した千葉ロッテマリーンズの二木康太さんや、埼玉西武ライオンズの平沢大河選手ら4人が、ピッチングやバッティングを実演しながら指導しました。 （参加